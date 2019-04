Täna-homme kogutakse üle Eesti kauplustes abivajajate jaoks toidukraami

Toimetulekuraskustes perede tarbeks saab annetada toitu 46-s kaupluses üle Eesti. Kampaaniaga on seekord liitunud valitud Prisma, Rimi, Selveri, Coop’i ja Maxima toidupoed. Toitu saab annetada poodides reedel 13.00-19.00 ja laupäeval 12.00-19.00, kuid esineb ka erandeid.

Annetustena on oodatud kaua säiliv ehk „parim enne“ -tüüpi toidukaup, näiteks konservid, toiduõli, purgisupid, kuivained, hommikusöögihelbed, pudrumaterjal. Ka moosid, mahlad, pähklid, rosinad ning tervislikud maiustused on oodatud.

Igapäevaselt teeb Toidupank koostööd firmadega, et päästa kaubandusest ja tootmisest see toit, mida mingil põhjusel müüa ei ole võimalik ning jagab selle abivajajatele. Toidukogumispäevad, aga, on üle-eestiline toidupankade heategevusaktsioon, mis annab just eraisikutele võimaluse aidata kohalikke puuduses elavaid peresid. Tänavu toimuvad toidukogumispäevad juba 10. aastat järjest.

Kogutud toiduained toimetatakse poodidest kohalikesse toidupankadesse, kus vabatahtlike abil see sorteeritakse ja ladustatakse. Iga toidupank jagab kogutud toidu iganädalaste toiduabipakkide koostises allpool toimetulekupiiri elavatele, eelistatult lastega peredele. Kevadistel toidukogumispäevadel annetatud toit hakkab jõudma puudust kannatavate peredeni juba aktsioonile järgneval nädalal.

Toidupanga juhataja Piet Boerefijn selgitab: „Toidupank jagab iganädalaselt toiduabi umbes 9000 inimesele üle Eesti ja Toidukogumispäevad on väga oluline osa Toidupanga tegevusest, ilma milleta meil ei ole võimalik oma igapäevatööd teha.“ Piet Boerefijn lisab: „Kutsume inimesi üles annetama Toidupangale kauasäilivaid toiduaineid, et Toidupank saaks aidata toimetulekuraskustes inimesi üle Eesti. Igaühe panus on meie jaoks väga oluline.“

Toiduannetusi saab teha järgmistes poodides üle Eesti: