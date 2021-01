TÄNA DELFI TV-s | Tallinna Tehnikaülikooli arengukonverents: millist maailma ja ülikooli loome täna sündivatele lastele?

Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land rõhutab, et tehnoloogiad mängivad täna olulist rolli kõikides eluvaldkondades ning see puudutab väga selgelt ka tehnikaülikooli arenguid. „On väga oluline, et me juba täna mõtleksime, millist ülikooli vajavad noored, kes alles siia ilma sünnivad ning kuidas tehnoloogiad aitaksid tulevastele põlvkondadele pakkuda sama rikast ja võimalusterohket elukeskkonda nagu meie seda oleme saanud nautida,“ kinnitab rektor Land.

Konverentsil lõpus tuleb maailma esmaettekandele Kristjan Järvi just selleks sündmuseks loodud muusika, millele teksti on kirjutanud Elina Nechayeva. Kristjan Järvi on kirjeldanud teost nii: “NEscapes Lounge” on otsekui erivõimetega portaal, millest saavad alguse rännakud teistesse dimensioonidesse. Meie aegruumist põgenemise võtmeks on eelkõige muusika ja visuaali koostöö. Seekordsle teekonnale viib minu autoriplaadi "Nordic Escapes" põhjal koostatud playlist koos Sunbeam Productions’i visuaalkunstnike loominguga. Kutsun teid kaasa rännakule iseendasse, kus meile avaneb terve universum. Playlisti lõpetab uus laul “Burnt”(“Põlenud”), mis sündis koostöös Elina Netchayevaga ning on inspireeritud minu teosest “Nebula”.

Konverentsi ajakava

Kell 12.30 – avamine ja tehnikaülikooli uute sihtide tutvustamine.

Paneeldiskussioonid

Kell 13.00 – tuleviku ülikoolide mudelid, modereerib Hanno Tomberg, TalTechi avatud ülikooli juhataja.

• Mida tähendab digipööre hariduses ja kas distantsõpe on tulnud, et jääda?

• Kuidas aitab infotehnoloogia parem tundmine kaasa õppimisprotsessi muutumisele?

• Kuidas saab õppetöös ettevõtjate vajadusi ja ootusi veel paremini arvestada?

• Milliste väärtuste ja oskustega peaksid olema tulevased ülikoolide lõpetajad?

Esinejad

• Kirke Saar, Nordic Investment Bank, CIO

• Hendrik Voll, TalTechi õppeprorektor

• Gerhard Müller, Müncheni Tehnikaülikool, EuroTeQi juhtpartner

Kell 14.00 – kliimaneutraalsus ja ülikooli roll selles, modereerib Aivar Uutar, TalTechi haldusdirektor.

• Kuidas ühildada globaalne probleem globaalse võimalusega? Kas soovime olla teenäitaja?

• Kuidas kutsuda esile uusi harjumusi? Kas ja kuidas saavad siin teadlased appi tulla?

• Võimalikud stsenaariumid aastaks 2050.