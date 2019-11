TÄNA DELFI TV-s | Noorte metsaülikooli loengusari: kuidas muuta inimeste tarbimisharjumusi planeeti säästvamaks?

19. novembril toimub Noorte metsaülikooli loeng. Teemaks on "Vaid Sulle ja täna! Üks planeet kolme hinnaga!". Teema ajendiks on 27. novembril tähistatav ostuvaba päev, mis juhib tähelepanu vastutustundlikule tarbimisele ja on vastukaaluks nn mustale reedele. Delfi TV otseülekanne loengust algab kell 13:30.