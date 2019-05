TÄNA DELFI TV-s | Aruteluõhtu: Kas sõna on vaba?

Arutelus osalevad ajakirjanik ja endine Postimehe arvamustoimetaja Vilja Kiisler, Müürilehe sotsiaaliatoimetaja Henri Kõiv, Ekspressi ajakirjanik Mikk Salu ning Vaba Lava uus juht, endine juhtivprokurör Steven-Hristo Evestus.

Väljendusvabadus on tähtis inimõigus, mis on vajalik demokraatia olemasoluks. See võimaldab ideede, arvamuste ja informatsiooni vaba vahetust ja aitab ühiskonna liikmetel kujundada oma arvamusi avaliku tähtsusega teemadel. Väljendusvabadus teenib avaliku mõttevahetuse huve, toetades vaba ja sõltumatut ajakirjandust, informeeritud kodanikkonda ja riigi läbipaistvat toimimist.

Sündmusel tutvustatakse ka Balti riikide koostöös loodud Inimõiguste giidi uusi peatükke. Inimõiguste giid sisaldab ka põhjalikku väljendus- ja meediavabaduseteemalist peatükki.

Sündmus on kõigile tasuta, soovijad saavad teha kohapeal keskusele annetuse.