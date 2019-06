Täna algab vetelpäästjate jaoks ametlik rannahooaeg

„Kui joogivesi, päikesekreem, rannalina ja hea tuju on kaasas ning osatakse nii enda kui teiste ohutusele mõelda, siis on kordaläinud rannapäev garanteeritud,“ ütles G4S Eesti rannavalve juht Henry Seemel.

Mullusele suvele tagasi vaadates toob Seemel välja ühe muret tegeva suuna. „Sageli jätsid lapsevanemad rannas omapäi koolieelikuid, justkui eeldades, et väikese lapse elukogemus ja ohutaju on täiskasvanuga sarnane. Lapse ohutuse eest vastutab ikka lapsevanem, mitte vetelpäästja või teised rannakülastajad. Väikeste laste kirg on maailma avastada, kuid ohte nad veel ei taju, mistõttu neid omapäi vee äärde jätta on võrdväärne nende ohtu seadmisega,“ rõhutas Seemel.

Randa minnes soovitab Seemel koju jätta alkoholi, klaastaara ja lemmikloomad. Eelmise aasta palaval suvel tuli G4S vetelpäästjatel mitmetel kordadel minna appi inimestele, kes vees purjusujumist harrastasid. Üks juhtum lõppes ka traagiliselt. Viljandi järve uppus 14. juulil alkoholijoobes mees, kes sõbra kukil hüppetornist vette hüpates end vastu torni ära lõi, teadvusetuna vette kukkus ja järve põhja vajus.

Seemel juhib tähelepanu ka randades vette pandud poidele, mis tähistavad ujumisala. Poide piiri sees on ujumine turvalisem – vesi pole liiga sügav, põhi on kontrollitud ja ujuja jääb reeglina vetelpäästjate vaatevälja. Samuti tähistavad poid seda ala, kuhu veesõiduki või surfilauaga minna ei tohi.

Turvafirma mehitab rannavalve järgnevatel aegadel järgnevates randades:

Tallinna Pirita, Stroomi, Kakumäe, Pikakari ja Harku järve rand 1. juunist 31. augustini kell 10–20.

Pärnu rand 1. juunist kuni 31. augustini. Tööajad on 1.–16. juuni kell 10–18, 16. juuni–18. august kell 10–20 ja 19.–31. august kell 10–18.