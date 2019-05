Täna algab Euroopa Parlamendi valimiste eel- ja e-hääletamine

Maakonnakeskuses on võimalik hääletada 19. mai kella 20-ni sõltumata valija registrijärgsest elukohast. "Igas maakonnakeskuses on avatud vähemalt üks valimisjaoskond, Tallinnas on neid 8 ja Tartu linnas 4,“ sõnas riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel. Jaoskondade täpsemad asukohad leiab riigi valimisteenistuse veebilehelt.

Elektrooniliselt saab hääletada aadressil www.valimised.ee ööpäevaringselt kuni 22. mai kella 18-ni. Soovi korral võib interneti teel antud häält muuta, hääletades nimetatud ajavahemikul uuesti elektrooniliselt või eelhääletamise päevadel valimisjaoskonnas. Valimispäeval, 26. mail häält muuta ei saa.

Eelhääletamine kõikides valimisjaoskondades toimub 20.-22. maini. "Euroopa Parlamendi valimistel on avatud 444 jaoskonda, sel perioodil saab hääletada nii oma elukohajärgses valimisjaoskonnas kui ka väljaspool elukohta hääletamist korraldavas jaoskonnas," selgitas Vinkel. Igas omavalitsuses on vähemalt üks jaoskond, mis väljaspool elukohta hääletamist korraldab. Täpsema info leiab kaardirakenduselt valimised.rahvastikuregister.ee.

Valimispäeval, 26. mail saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Valima minnes tuleb kaasa võtta fotoga isikut tõendav dokument, näiteks ID-kaart, pass või juhiluba. Valijakaarti kaasa võtma ei pea.

Euroopa Parlamendi valimistel saavad hääletada Eesti kodanikud ja siin alaliselt elavad ning hääletamiseks soovi avaldanud teiste Euroopa Liidu riikide kodanikud. Üle Eesti on üks ringkond, mis tähendab, et valida saab kõigi 66 kandidaadi vahel.

Välismaal saatkondades toimunud hääletamine lõpeb täna, seni on valiku langetanud veidi üle 600 valija.