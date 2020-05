Tammsaare park saab pundunud pinkide asemel uued ilmastikukindlad

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf kinnitas, et Tammsaare pargis on alustatud uute ja ilmastikukindlate pinkide paigaldamisega ning park saab uue ilme Tallinna päevaks, 15. maiks. Uutele pinkidele kulub linnal 144 648 eurot, mille hulgas on ka pinkide sügisene hooldus koos täisõlitamisega.

Klandorfi sõnul vahetatakse pargi rekonstrueerimisel paigaldatud pingid välja, sest need ei pidanud vastu ilmastikutingimustele. „Pingid olid küll valmistatud arhitektuurses lahenduses ette nähtud materjalidest, kuid paraku ei osutunud need ilmastikukindlaiks. Lisaks pääses pinkidesse vesi, mis rikkus neid veelgi,“ selgitas Klandorf.

Nüüd paigaldakse Tammsaare parki 94 uut pinki, mis erinevad Klandorfi kinnitusel eelmistest nii konstruktsiooni, tehnoloogia kui ka värvi poolest ning nende hooldamine on varasemaga võrreldes lihtsam.

Nagu öeldud, eelmised pingid ei pidanud vastu aastatki - juba esimese talvega tekkisid paljudesse pinkidesse praod, mis läbisid puitu peaaegu kogu ulatuses, mõnes kohas oli pink ka veidi purunenud. Aasta tagasi, kui Delfi sellele linna tähelepanu pööras, ütles kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik, et "linn on teadlik Tammsaare pargi pinkide puitosade deformatsioonidest ning analüüsib hetkel arhitektide ning toote tarnijaga nende tekkepõhjuseid".

Käesoleva aasta jaanuaris ütles Vesiallik, et esialgu maksab pinkide korrastamise kinni linn ehk maksumaksjad. “Pinkide garantii ja kulude katmise menetlust alustatakse pärast korrastustööde maksumuse selgumist,” sõnas ametnik.

Uute pinkide lahenduse töötas Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet välja koostöös pargi algse kujunduse loonud arhitektide ning pingitootja Extery OÜga. Arvesse võeti eelmiste pinkide deformatsioonide hindamiseks tellitud ekspertiisi tulemusi. Samades ilmastiku- ja keskkonnatingimustes katsetati kahe eelneva aasta jooksul erinevaid konstruktsioone ning valiti välja paigaldamisele minev pingitüüp.

Väljavalitud pingitüübiks osutus Extery OÜ pakutav uus tootesari – modulaarne linnamööblisüsteem, mis võimaldab lihtsalt luua terviklikke istumisalasid. Sellest saab tekitada eri kombinatsioone, et palistada väljakute ääri, ääristada looklevaid jalgteid või täita plats mitmesuguste kujunditega. Pinkide seljatugesid on võimalik paigutada nii kõrvuti kui ka vastakuti, et luua hubaseid võimalusi aja veetmiseks.