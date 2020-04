Tammiste hooldekodusse saadeti viirus otse koroonakoldest

Koroonaviiruse SARS-CoV-2 sattumise teekond Pärnule kuuluvasse Tammiste hooldekodusse paistab olevat päris selge. Terviseameti lääne regioonijuhi Kadri Juhkami sõnul on ameti teooria, et nakkus on pärit Pärnu haigla õendus- ja hoolduskeskusest.

Kuidas siis täpsemalt nii? Kõik algas juba märtsi keskel, kui Pärnu haigla töötajal tuvastati koroonaviirus. Tema sai selle pereliikmelt, kes oli käinud Saaremaal võrkpalli vaatamas.

Asümptomaatiliselt enese teadmata viirust kandnud meditsiinitöötaja jätkas Juhkami sõnul Pärnu haigla õendus- ja hoolekandekeskuses tööl käimist. "Sellises asutuses on viirusel väga lihtne levida, kuna seal on vanemad inimesed ja neil on ka sümptomeid väga raske märgata," selgitas Juhkam.

Viimane nakatunud hoolealune tuvastati Juhkami sõnul seal eelmisel reedel. "Täna loodan, et olukord on oluliselt parem kui kuu alguses," rääkis ta. Puhang Pärnu haiglas hakkas aga välja lööma märtsi lõpus ja aprilli algul. Aprilli keskpaiguks oli seal tuvastatud ligi 20 juhtumit.

Mis oleks võinud Pärnu õendusosakonnas teistmoodi olla? Juhkam ei taha süüdlasi otsida, kuid vihjab, et isikukaitsevahendite korrektne kasutamine pidanuks olema esmane asi, mida tähelepanelikult jälgida. "Sel juhul oleksid töötajad jäänud nakatamata," ütles Juhkam.

Lisaks pidanuks erinevate osakondades töötajad jääma oma osakondadesse. "Puhangu puhkemise alguses toimus ka liikumist töötajate hulgas, ühe osakonna töötajad läksid teise osakonda appi. Selle me lõpetasime," ütles Juhkam.

Aprilli algul, kui viirus oli Pärnu haiglas juba mitu nädalat olnud, otsustati sealsest hoolekandekeskusest saata üks patsient Tammiste hooldekodusse, sest haigekassa lepingu järgne aeg haiglas sai läbi.

Selleks tehti talle 7. aprillil koroonatest, mis osutus negatiivseks - viirust ei tuvastatud. 9. aprillil saadetigi ta Tammiste hooldekodusse, kus ta Juhkami sõnul varem polnud elanud.

10. aprillil avaldusid tal esimesed haiugussümptomid, kinnitas hooldekodu juht Riido Villup Delfile üleeile. Tervis läks järsult halvemaks ning järgmisel hommikul viidi ta haiglasse. Tema uus proov osutus positiivseks.