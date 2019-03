Talv tuli tagasi, Eesti on mattunud lumme

Kui eile sadas lund Lõuna-Eestis, siis täna hommikuks oli paks lumi maas ka mujal ning Põhja- ja Kesk-Eestis sadas lund juurde. Lõuna-Eestis on lumesadu asendunud vihma ja lörtsiga.

Ilmateenistuse teatel sadas öösel tihedat lund ja lörtsi, Edela- ja Lõuna-Eestis läks sadu üle vihmaks. Hommikul on sajuhood kõikjal lörtsi ja vihmana. Tuul on tugevam Liivi lahe ümbruses ja Lõuna-Eestis ning puhub lõunakaarest, Põhja-Eestis puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur on 0 kuni +5, Põhja-Eestis võib jääda veidi alla nulli. Hommikul pöördub tuul saartest põhjakaarde ja paisub päevaks kõikjal tugevaks. Ennelõunal sajab vihma ja lörtsi, Põhja-Eestis ka lund, päeva jooksul muutub sadu kõikjal lumisemaks, vaid Lõuna-Eesti on õhtuni vesine. Õhutemperatuur loode poolt alates langeb - pärastlõunal on Pärnu-Jõgeva joonest põhja ja lääne pool -1 kuni-5, lõuna pool 0 kuni +5 kraadi.

Homseks madalrõhkkond lahkub ja üle Eesti liigub kõrgrõhuhari. Taevas selgineb ja ilm on sajuta. Tuul on öö hakul tugev, puhub loodest ja põhjast, hommikuks nõrgeneb. Päev on mõõduka läänekaare tuulega, õhtul edelatuue tugevneb. Õhutemperatuur on -6 kuni -11, hommikuks võib sisemaal kohati -15-ni langeda, päeval -2 kuni -7.