TalTechi teadlane: doktorandid ei peagi teadma, kust nad palka saavad

"Minu liigitamine teadlastest „petturite“ sekka Postimehe poolt on pahatahtlik ja meelevaldne, kuna doktorandid ei peagi teadma, kust nad palka saavad. Nende ülesandeks on õppida tegema teadust ja seda olen ma tõendatult teinud täpselt vastavalt oma doktorandi-nooremteaduri töölepingule mind antud artiklis puudutaval ajaperioodil," kirjutas Soe sotsiaalmeedias.

"Minu toonases töölepingus on selgelt kirjas, et minu peamiseks tööülesandeks on doktoritöö kirjutamine koostöös juhendajaga. Samuti olen oma tegevusi kooskõlastanud antud projekti vastutava täitjaga. Ühtegi dokumenti ma sealjuures võltsinud ei ole, kedagi petnud ei ole ja mingeid saladusi pole pidanud," lisas ta.

Kes vassib?

TalTechi Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudis toimunud euroraha pettuse avalikustas Eestis elav ameeriklane, ülikooli doktorant Keegan McBride. McBride andis pettusest rektor Jaak Aaviksoole teada juba viis kuud tagasi, ent skeemitamine jätkus.

Eilsel pressikonverentsil lükkas Aaviksoo McBride'i väited tagasi, öeldes, et ta ei saanud kõnealuse projekti kohta piisavalt täpset infot, et seda uurida. "Tõepoolest ta [McBride - toim] ütles, et Nurkse instituudis on esitatud andmeid tõele mittevastavalt ja need olid väga räiged süüdistused," sõnas Aaviksoo.