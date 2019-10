TalTechi raport: Nurkse instituudi skandaali andsid panuse nigel suhtlus- ja juhtimiskultuur

Tallinna tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo andis 23. augustil korralduse moodustada ülikoolisisene uurimiskomisjon, mille eesmärk oli kontrollida 22. augusti Postimehe artiklis esitatud väidete paikapidavust ning esitada ettepanekud edasiste juhtimisotsuste langetamiseks.

Täna avaldas komisjon oma lõppraporti, milles toob välja, et tõendeid kuriteo toimepanemise kohta ei leitud ning jõudis järeldusele, et Postimehe artiklis välja toodud pettusesüüdistustel pole alust.

Küll aga märkis komisjon, et projekti otseste ja kaudsete kulude raporteerimisel on eksitud. Selle tulemusena on otseste kulude real esitatud kulu, mis oleks pidanud kuuluma kaudsetesse kuludesse.

Ära märgitakse ka ebapiisav instituudisisene kommunikatsioon – projektimeeskonna liikmete rollid ei olnud piisava selgusega teadvustatud ja puudus ühine teadmine uurimisrühma koosseisust ja ülesannetest.

Komisjon märkis ka, et OpenGovIntelligence (OGI) projekti meeskond ei ole oma tegevusi projektis piisavalt dokumenteerinud ning osades publikatsioonides puudus korrektne viide projektile.

Välja toodi ka see, et projekti esimese perioodi kohta olid osaajaga töötajate poolt allkirjastatud tööajatabelid olemas osaliselt. Projekti teise perioodi kohta on enamuse töötajate tööajatabelid jäänud allkirjastamata.