TalTechi podcast’ide sarja uut hooaega hakkab juhtima tuntud raadiohääl Kristjan Hirmo

TalTechi podcast’ide eesmärk on tekitada huvi, harida ning anda vajalikku teavet tänapäevaste õppimisvõimaluste kohta. Podcast’ide kuulatavus on viimase paari aastaga märkimisväärselt kasvanud ning selles formaadis on infot väga mugav tarbida.

„2020. aastal tegime podcast’ide suunal minisarja ja jäime väga rahule ning saime kuulajatelt positiivset tagasisidet. Audioformaat on hea võimalus ennast TalTechi teemadega kurssi viia. Seda saab teha nii autoga sõites, sportides kui ka niisama aega veetes, sest saated on kuulamiseks lihtsasti leitavad,“ ütles TalTechi brändijuht Diana Aljas.

Saatejuht Kristjan Hirmo sõnul on kõrgharidusteemalise saate vedajaks olemine põnev väljakutse. „Olen ka ise TalTechi üliõpilane ning kogu selle akadeemilise poole informatsiooni lihtsasse saateformaati panemine tundus põnev võimalus. Selgitame saates paljusid teemasid läbi erinevate vaatenurkade, et saadet oleks põnev kuulata ning akadeemilised teemad lihtsasti tarbitavad.“

TalTechi podcast’ide sari „Kuula selgeks“ alustab teisipäeval, 12. jaanuaril. Selleks, et värsked episoodid jõuaksid esimesena sinuni, hakka TalTechi podcast’i jälgijaks Soundcloudis, Spotifys või iTunesis.