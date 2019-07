Tallinnat teavitati Nolani meeskonna soovist Laagna teel kauem filmida alles eile

Simson selgitas, et kuna info on uus, kujundab linn alles arvamust. Ta ei soovinud täpsustada, kummale poole linn praegu võtete pikendamise osas rohkem kaldu on.

Kohalike tagasiside osas filmivõtetele ja liikluspiirangutele on Simsoni väitel igasuguseid arvamusi. "Tallinna välja töötatud ja filmitegijate rahastatud kultuuriprogramm on tallinlaste seas menukas," sõnas ta.

Samas on kuulda olnud ka mõningate Laagna piirkonda jäävate ettevõtjate kriitikat, kes muretsevad saamata jäänud tulude pärast. "Tallinna, Allfilmi ja Funfair Films Ltd vaheline leping kohustab filmitegijaid võtma ühendust ja sõlmima kokkuleppeid piirkonda jäävate ettevõtetega, kelle puhul on alust eeldada, et nende majandustegevust liikluspiirangud mõjutavad," selgitas Simson.

Seni kokkulepitud filmimisperiood Laagna kanalis on 10.-14. juuli ning 17.-21. juuli. Funfair Films Limited taotleb filmivõteteks kolmapäeva ja neljapäeva, 24. ja 25. juulit.