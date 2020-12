Tallinnas Vabaduse väljakul tänavu suurt aastavahetuspidu ei toimu. Linn pakub mujal aseainet

Kõlvart rääkis, et üheks aastavahetuse sümboliks on ilutulestik, mida linn ka igal aastal korraldanud. "Ja sel aastal on üritusel eriline tähendus. Kõik vajame positiivseid emotsioone, mida viimasel ajal palju pole," märkis ta.

Kõlvart sõnas, et traditsioonilist üritust Vabaduse väljakul ei tule. "Soovime inimesi hajutada, ilutulestik toimub erinevates kohtades üle linna, välja arvatud Nõmme ja Kristiine linnaosa."

Kõlvart rõhutas, et hoitaks distantsi ning kantaks ka õues maski. Ta soovitas, et inimesed ei hakkaks eraviisiliselt ilutulestikku laskmagi, vaadata tasuks pigem linna oma.

Näiteks kesklinnas toimub linna ilutulestik Inglirannas (Reidi tee juures). "Ingliranna valisime ilutulestiku korraldamise paigaks mitmel põhjusel. Kuna see on vaadeldav praktiliselt südalinnast kuni Piritani, nii alt- kui ülalinnast, siis ei pea rahvas väiksele maa-alale kokku tulema. Valitud koht on mitmes mõttes turvaline. Lisaks loob meri tuleetendusele suurepärase fooni ja annab sellele omamoodi lisaväärtust. Ja lõpuks on meil ka mitmeaastane kogemus muinastulega Inglirannas. Seega, kui uusaastapeo ärajäämine Vabaduse väljakul sai selgeks, ei olnud vaja kaua mõelda," selgitas kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Tallinna suurimas linnaosas ehk Lasnamäel on kaks üritust. "Soovime kinkida inimestele peorõõmu, vältides samas elanike massilisi kogunemisi ja vajadust liikuda ülerahvastatud bussides. Seetõttu toimub Lasnamäel kaks uusaasta ilutulestikku - Tondiloo pargis ja Kotka kaupluse taga. Anname kaugemate piirkondade elanikele võimaluse tervitada uut aastat oma kodu lähedal. Neil, kes elavad kesklinnale lähemal, on võimalus näha linna peamist ilutulestikku Russalka juures," ütles Lasnamäe vanem Vladimir Svet.

Haaberstis korraldatakse ilutulestik Õismäe tiigi ääres, Põhja-Tallinnas Stroomi rannas ja Pirital lastakse ilutulestikku Teletornist. Mustamäel on asukoht veel otsustamisel.

Tallinna kommunikatsiooniosakonnast kinnitati Delfile, et kokku lähevad ilutulestikud maksma 40 000 eurot.