Tallinnas toimub täna EKRE tõrvikurongkäik ja natsismivastane protestimeeleavaldus. Politsei kokkupõrgete pärast ei muretse

Korraldajate sõnul ei ole üritus kuidagi vägivaldne, kuid oma kohalolekuga kavatsetakse on tõrvikurongkäigu kulgu segada. "Plaanis on vali muusika, glitter, ruuporid, viled. Seisame ühel tänavanurgal, oleme värvilised ja rõõmsad. Humoorikad plakatid on teretulnud. Pange end nii värviliselt riidesse kui suudate," kutsub ürituse Facebooki-lehekülg.

Üritus nimega "Sädele ja ära ole nats" toimub Harju tänaval Kirjanike maja lähedal kell 20. Üritust korraldab Nika Kalantar, kes on tuntud võrdõiguslikkuse propageerija ja Facebooki femnistliku kogukonna "Virginia Wolf sind ei karda" üks vedajaid.

Üritusele on juba valulikult reageerinud tõrvikurongkäigul osaleda kavatejad. "Hoiatan, et kui meeleavaldusel hakatakse rongkäigulisi loopima prahiga mida teie nimetate glitteriteks, siis on tegu avaliku korra rikkumisega ehk väärteoga millest tehakse politseile ka avaldus," kirjutas Kalantari Facebookilehele üks tõrvikurongkäigul osaleda lubanu.

PPA pressiesindaja Kerly Virk märkis Delfile antud kommentaaris, et kõigil inimestel on õigus koguneda ja koosolekuid pidada, kui seda tehakse rahumeelselt.

"Politsei on ürituste korraldajatega kokku leppinud ka nendepoolse vastutuse turvalisuse tagamise osas, koostanud avalikele koosolekutele ohuhinnangud, planeerinud oma ressursi ning valmis sekkuma, kui olukord seda korratagamise ja inimeste kaistmise nimel nõuab," märkis Virk.

Politseis on tänaseks Tallinnase registreeritud 17 avalikku üritust, neist kümmekond seoses lähenevate valimistega.