Tallinnas tihendatakse kuue bussiliini graafikuid

Täiendavad bussid ooteaegade lühendamiseks suunatakse bussiliinidele 4, 20, 20A ja 59 ning täiendavaid väljumisi ooteaegade lühendamiseks lisatakse liinidele 12 ja 49. Muudatuse järel kasvab Tallinna Linnatranspordi AS-i teenindavate liinikilomeetrite arv käesoleval aastal rohkem kui 250 000 kilomeetri võrra.

“Transpordiameti otsus suurendada liinivedude tellimust on kindlasti õigustatud sest pealinna kasvavat autode hulka silmas pidades on meie ühine väljakutse muuta ühistransport kiiremaks ja mugavamaks ning kasvatada sõitjate hulka,“ ütles Tallinna Linnatranspordi juhatuse esimees Deniss Boroditš. “Samuti valmistab rõõmu, et napilt kolm kuud peale erakorraliselt üle võetud üheteistkümne bussiliini teenindama asumist, suudame tänavatele saata juba lisabusse ning parandada olukorda kõige enam koormatud bussiliinidel.”

Pärast bussigraafikute muudatusi saadab Tallinna Linnatransport hommikusel ja õhtusel tipptunnil korraga tänavatele 412 bussi ja igal tööpäeval teenindatakse bussidega keskmiselt ligi 300 000 sõitjat.