Tallinnas soovitatakse 14 päevaks koju jääda kõikidel lasteaialastel, kes käinud välismaal! Ka kohtades, mis pole riskipiirkonnas

"Alates 26.02 on EDCD (Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus) riskihinnangust lähtuvalt koroonaviiruse riskipiirkondadeks Hiina Rahvavabariik ja Põhja-Itaalia (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piedmont regioonid), Iraan, Jaapan, Singapur, Lõuna-Korea. Samuti on suure riskiga riikideks Prantsusmaa, Saksamaa ning Hispaania," märgitakse teates.

"Palume kindlasti jätta koju 14 päevaks need lapsed, kes on tulnud eelnimetatud piirkondadest reisilt või kelle pereliikmed on sealt saabunud," on linna poolt öeldud.

"Palume jätta koju karantiini ka kõik välisreisidelt (sealhulgas Läti, Soome, Rootsi jne) tulnud lapsed 14 päevaks, sest lennujaamad ning sadamad on rahvusvahelised ja rahvarohked kohad."

Delfi avaldas uudise kell 17.35 paiku. Tunnike hiljem oli teade antud kujul (nagu eespool loos tsiteeritud) kodulehelt maha võetud.

Kommunikatsioonisakonnast kosteti, et peagi täpsustakse, miks nii tehti.