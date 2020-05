Tallinnas ringi kapanud ja last ehmatanud hobuste omanik selgub homme

Tänaõhtuse seisuga ei oska ei politsei ega veterinaar- ja toiduamet öelda, kellele hobused kuuluvad ning kas omanik on loomapidajana registreeritud. Küll aga avaldasid osapooled lootust, et homseks on asi selgunud.

Politsei pressiesindaja sõnul sai poiss kukkudes kergema marrastuse, mistõttu tegid poisi vanemad politseisse avalduse. Mis aga asjast edasi saab, politsei veel öelda ei oska.

Eile oli veel segane, kelle vastutada ja uurida niisugune erakordne juhtum on. Politsei pakkus, et see on MUPO pädevuses, MUPO aga kinnitas, et nende pädevus piirdub koerte ja kassidega. Tõepoolest, pealinnas kehtib “Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskiri”, mille järgi tuleb koera või kassi omanikul välistada loomade territooriumilt väljapääsemine ja teistele loomadele või inimestele kallaletungimise võimalus. Hobustest “Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskirjas” juttu ei ole.

Täna hommikul väitis MUPO pressiesindaja, et asjaga tegeleb edasi politsei. “MUPOs töötavad ametnikud, mitte loomade asjatundjad,” kinnitas pressiesindaja Meeli Hunt.

Politsei pressiesindaja aga selgitas, et kõik loomad, kes on lambast suuremad, on hoopistükkis veterinaar- ja toiduameti vastutusalas. Lammas on siinkohal näiteks: temast väiksemate koduloomade eest vastutab siiski MUPO. Lammastest üldjuhul suuremad hobused on niisiis veterinaarameti vastutada.

Veterinaar- ja toiduameti (VTA) Harjumaa keskuse juhtivspetsialist Harles Kaup ütles, et homme hommikul peaks selguma, kelle hobused Tallinnas ringi kappasid ning kas nende omanikud on end ka loomapidajana registreerinud. Tema sõnul on Tallinna linnas registreeritud hobusetalle vähemalt neli, kuid kas hobused olid pärit neist või mujalt, ei osanud Kaup täna öelda.

Kaup selgitas samuti, et suuremate loomade järelevalvega tegeleb VTA ning kui inimene on viga saanud, sekkub ka politsei. “Tallinnal on koerte ja kasside pidamise eeskiri, hobune ei lähe sinna mitte,” kinnitas Kaup. Ta lisas, et antud juhul ei saanud poiss oluliselt viga, vaid kukkus ehmatusest pikali.