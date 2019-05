Tallinnas pikalt põlenud konnatahvel on peaaegu kustutatud

"Tänaseks on peatatud vee pealepumpamine, ta ei suitse enam märgatavalt ja teostatud mõõtmiste alusel on piirkond praegu ohutu. Nüüd on lihtsalt mõnda aega jälgimisperiood," ütles Põhja päästekeskuse pressiesindaja Delfile.

Üleeile kell 15.33 sai päästekeskus väljakutse Moonalao tänav 6 aadressile lähedal olevasse metsatukka, kus asuvates koobastes oli näha suitsupilve.

Kohalike sõnul oli kivimi põlemisest tulevat haisu tegelikult juba pea nädal tuntud, seega on võimalik, et konnatahvel süttis juba oluliselt varem kui häirekeskus sellest teate sai.