Tallinnas on haigestumise tipp ületatud. Kõlvart on valmis uuel nädalal Tallinna väljumisstrateegiat koos kuupäevadega tutvustama

Põhja prefektuuri Kesklinna jaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht, politseikolonelleitnant Jelena Mirošnitšenko rõhutab siinkohal, et piirangute leevendamine ei tähenda vabadust teha kõike, sest see on oht viirusleviku kasvuks. “Eriolukorra ajal on politsei Tallinna tänavatel patrullide arvu tõstnud 25 protsenti. See tähendab, et Tallinnas ja Harjumaal tagavad ööpäeva jooksul avalikku korda kuni 60 patrulli,“ sõnas Mirošnitšenko.

„Politsei soovitus nii eelolevaks pikaks nädalavahetuseks kui ka järgnevateks on mitte koguneda suurtes seltskondades, sest rahvarohked kogunemised on selge oht viiruse edasiseks levikuks. Kuigi noored võivad haiguse kergemini läbi põdeda, on nad siiski potentsiaalsed viirusekandjad, kes võivad anda viiruse edasi oma vanematele või vanavanematele.“

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

