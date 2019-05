Tallinnas Mustamäel asuva ajaloolise maja säilitamiseks koguti ligi 4000 allkirja

Petitsiooni raames koguti maja kaitseks 3744 allkirja ja sellega tehti koostöös Tallinna kultuuriametiga ettepanek maja kaitse alla võtta. "Oleme vastu heas korras villa lammutamisele ja 8-kordse kortermaja kerkimisele," seisab petitsioonis.

Maja tehniline seisund on hea ja see on restaureeritud. See on ka näide varasemast Kadaka tee äärsest suvitusarhitektuurist.

Maja kujutab ennast väljaehitatud pööningukorrusega suuremat tüüpi hilisjuugendlikku aiaga villat, millel on liigendatud põhiplaan ja katusemaastik, verandad ja erkerid. Fassaad on kaetud horisontaallaudisega.

Maja hoovipoolsel nurgal on sammastele toetuv nõgusa tornikiivriga lahtine eeskoda, sellel on kõrge rustikaalne paekivisokkel ja tihedaruudulised vanad puitaknad. Majal on ka uus plekk-katus.

Tegu on ühega viimastest villadest Kadaka asumis, kunagise Metsa talu elumajaga.