Veidi enne kella 23 teatas turismigrupi juht, et eakas turist on leitud ning temaga on kõik hästi.

Ilmnes, et naine oli peale reisikaaslaste juurest lahkumist omal käel istunud Narva suunduvale rongile ning sellega soovitud sihtkohta liikunud.

Nimelt pidigi kogu reisiseltskond tänaseks õhtuks Narva jõudma, et sealt varahommikul teed kodumaa suunas jätkata.