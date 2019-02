Tallinnas jätkuvalt busse puudu: teedel sõidavad bussirusud ning bussijuhte koolitatakse täistuuridel

Fred Püss reporter RUS

Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) loodab MRP Linna Liinid OÜ tegevuse lõpetamise järel tekkinud erakorralise olukorra lõppu ja tavapäraste sõiduplaanide taastamist hiljemalt märtsi lõpuks. Kiirkorras on TLT suutnud praeguseks leida ligi 40 täiendavat bussi, seega on neid puudu veel kümmekond.