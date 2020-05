Tallinnas ja Tapal lõpetavad lasteaia esimesed keelekümbluses osalenud lapsed: nad on edukalt õppinud ära teise keele

Kahesuunaline keelekümblus toimub rühmas, kus on võrdselt eesti ja vene kodukeelega lapsi. Pool päeva käib õppe- ja mänguline tegevus ühe õpetajaga eesti keeles ja teine pool päevast teise õpetajaga vene keeles. Ühe õpetaja jagatud teadmised saavad ka teise õpetajaga teises keeles korratud, kuid erinevate tegevuste abil.

Iga päev kindlal ajal tegelevad lastega korraga mõlemad õpetajad. Mängides suhtleb laps endale sobivas keeles. Nii saavad lapsed harjutada mõlemas keeles rääkimist ja ühelt keelelt teisele ümberlülitumist.

Tapa lasteaed Vikerkaar ja Tallinna lasteaed Kelluke kuuluvad nelja pilootlasteaia hulka, kes õpetavad koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava järgides ja keelekümblusmetoodikat rakendades kakskeelseid lapsi.

„Pilootprojekt on läinud väga hästi. Nii eesti kui ka vene perede lapsed on saanud areneda oma emakeeles, kuid on edukalt õppinud ära ka teise keele,“ sõnas SA Innove kahesuunalise keelekümbluse peaspetsialist Anna Golubeva.

Varajane mitmekeelsus kogub maailmas populaarsust. Selleks, et pakkuda sarnaseid võimalusi ka eesti kodukeelega lastele, otsustas Haridus- ja Teadusministeerium 2013. aastal alustada kahesuunalise keelekümbluse programmi ettevalmistamist Eestis. Alates 2015. aastast toimetavad kahesuunalise keelekümblusmudeli järgi lasteaiad Tartus, Pärnus, Tapal ja Tallinnas. Möödunud kevadel lõpetasid esimesed kaks rühma Tartus ja Pärnus.

Eesti keelekümblusprogrammi tegevust koordineerib SA Innove.