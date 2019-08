Tallinnas Brasiilia saatkonna ees täna pikett Amazonase põlengute pärast

Arvestades kliimaolukorda ja käimasolevat liikide massilist väljasuremist, peame vajalikuks hukka mõista Amazonase metsa põletamine ja Brasiilia valitsuse vähene tegevus maakera kopsude kaitseks, teatasid piketi korraldajad.

Lisaks süsinikdioksiidi hapnikuks muutva metsa kadumisele viitasid nad ka tulekahjude tõttu ümberasustatud ja igavesti kodu kaotanud loomade ning kohalike põliselanike kehvale olukorrale.

"Neile ja seega ka meile, kes me seisame nendega solidaarsena, on [Rootsi keskkonnaaktivisti] Greta Thunbergi sõnad "meie maja põleb" omandanud sõna-sõnalise tähenduse: Amazonas on koduks paljudele inimestele ja loomadele, kes aitavad kaasa meie ökosüsteemi mitmekesisusele. Me ei nõustu nende kõrvaldamisega, et teha ruumi rohkemaks tööstustegevuseks ja kasumi teenimiseks," kinnitasid piketeerijad pressiteates.

Brasiilia suursaatkond asub Tallinnas Lauteri 5, seega Olümpia hotelli ja välisministeeriumi vahelisel tänaval.