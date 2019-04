Tallinna volikogu esimeheks sai Tiit Terik

Terik oli riigikogu XII koosseisu liige ja ta on lähemalt tuttav ka Tallinna juhtimisega – aastatel 2007–2013 oli ta Pirita linnaosavanem ja aastatel 2013–2016 Nõmme linnaosavanem. Tallinna linnavolikokku on Terik on olnud valitud kolmel korral.

„Tänan volikogu liikmeid usalduse eest, kahtlemata seisab mul ees suur ja vastutusrikas töö,“ ütles värske linnavolikogu esimees. „Annan endast kõik, et Tallinn oleks parim kodukoht, atraktiivseim turismisihtkoht ja loomulikult ka kutsuv ärikeskkond.“

„Tallinna põhimääruse kohaselt on linnavolikogu kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamisel sõltumatu ning tegutseb ainult linnaelanike huvides ja nende nimel – ma täiendaksin seda veidi – mitte ainult linnaelanike huvides ja nimel, vaid nendega koos,“ sõnas Terik. „Me ühiskond liigub bürokraatia ajastust uude, võrgustikupõhisesse ajastusse ning see seab ka linnaelu juhtimisele uued raamid.“

Tiit Terikul on magistrikraad, ta on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari sotsiaaltöö ja noorsootöö alal ning läbinud kõrgemad riigikaitsekursused, ta kuulub Kaitseliitu. Tiit Terik on abielus ja kahe poja isa.