Tallinna veteranide ühenduse juht: elasime üle sõja, elame ka praeguse aja – jääge 9. mail koju

„Ma toetan täielikult Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti üleskutset jääda koju. Ise kutsun üles kõiki, noori, vanemat põlvkonda, veterane, blokaadi üleelanuid, järgima režiimi ja mitte kogunema suurtesse seltskondadesse, on vaja hoida oma tervist. Me elasime üle sõja, blokaadi, nälja, tuleb ka praegu see aeg üle elada ennast säästes. Kõik taastub, tulevad helged päevad. Aga praegu tuleb kainelt olukorda hinnata, täita valitsuse soovitusi ja mitte rikkuda seadust.

Kui te seekord pronkssõduri juurde ei tule, ei tähenda see, et olete Teise maailmasõja aegsed kangelasteod unustanud. Näiteks et väljendada armastust, austust, näidata, et mälestate sõja ajal langenuid, võib annetada raha heategevuseks – veteranide toetusfondi,” ütles venekeelsele Delfile Tallinna Teises maailmasõjas osalenute ühenduse esimees Pavlova.