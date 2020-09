Tallinna vastus õiguskantslerile koolide distantsõppe teemal: me pole midagi piiranud, oleme soovitanud

Õiguskantsler Ülle Madise ütles eile ETV hommikuprogrammis “Terevisioon”, et koolide teaduspõhise aluseta kinnipanemine - ka osaline kinnipanemine - pole seaduslik ning õiguskantsleri ametkond uurib neid juhtumeid, sealhulgas Tallinna koolides ennetusmeetmete rakendamist.

"Lasteaiad ja koolid on avalik teenus ja seal ilma seadusliku volituseta ei saa keelde kehtestada," ütles Madise saatejuht Liisu Lassi küsimustele vastates.

Nädal tagasi tõdes Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart Delfile, et suvel kriisiplaane tehes eksperte ei kaasatud - linn tundis, et peab ise hakkama saama. “Me peame tunnistama, et meil ei olnud mingit teadmiste baasi, mille alusel oleks võimalik selliseid plaane luua, me pidime ise seda kompetentsust enda jaoks looma,“ ütles Kõlvart. "Loomulikult vaatasime teiste riikide kogemust, aga eelkõige lähtusime sellest kogemusest, mida me saime kevade kriisi jooksul“.

Õiguskantsler Ülle Madise ütles “Terevisioonis”, et piirangute ja keeldudega tuleb hoida täpset balanssi, et ühiskonnas ei tekiks üldist protesti, pettumust piirangute osas, mis omakorda viiks viiruse kiirema levikuni.

Tallinn: meie pole koolidele piiranguid kehtestanud

Tallinna õigusdirektori Priit Lello sõnul ei ole Tallinn koolikorralduse piiramiseks õigusakte kehtestanud. Lello sõnul koostas Tallinn kooliaastat ette valmistades COVID-19 tõkestamise plaanid, milles antud soovitusi koolid nüüd ellu viivad.

"Viiruse leviku tõkestamise ennetusmeetmetena on koolidele soovitatud viiruse leviku ennetamise teavitustööd ja sagedat käte pesu, soovitatud on suurenda ruumikoristuse mahtu ja desinfitseerimist, isikukaitsevahendite kasutamist koolitöötajate poolt, võõraste isikute haridusasutusse mitte lubamist," loetles Lello. "Lisaks on soovitatud haigustunnustega lapsi kooli mitte lubada ja õppetöö hajutamist sh on osaline distantsõpe, hajutatud vahetunnid ja söögiajad, koolipäeva algus."

"Osalist kontaktõpet soovitatakse alates 8. klassist, et tagada kontaktõpe võimalikult kaua noorematele ja tuge vajavatele õpilastele," lisas ta. "Distantsõppel ei tohiks ükski klass olla üle ühe nädala järjest."

Lello sõnul on Tallinna linna põhiülesanne ja kohustus korraldada ja plaanida oma asutuste, sealhulgas koolide tegevust praeguses viiruseleviku olukorras nii, et asutusi ei peaks sulgema.

"Meile ei ole kahjuks teada õiguskantsleri kaalutlused koolikorralduse väidetava seadusvastasuse teemal, sest õiguskantsler ei ole linna teavitanud ega linna poole pöördunud," ütles Lello. "Tallinn on aga igati avatud koolide pädevuse ja põhiõiguste tagamise küsimusi õiguskantsleriga arutama."

Õiguskantsler kutsus Peipsiääre valda korrale



Eriti probleemseks pidas Madise vallavalitsuse



“Mitmed punktid piiravad põhiõigusi ilma seadusliku aluseta ja on seega kehtestatud ilmselgelt seaduslikku pädevust ületades,” kommenteeris Madise Peipsiääre vallvalitsuse nädalatagust korraldust.

