Tallinna vanglas on juba neli ametnikku andnud positiivse koroonaproovi

Tallinna vangla teatas, et kaardisatab nakatunud ametnikega kokkupuutunuid ja korraldab testimisi ka teiste vangide ning ametnike seas.

Eile kirjutas Delfi, et Viru vanglas on koroonaviirus tuvastatud pea igal seitsmendal vangil. Samuti kirjutasime, et positiivse proovi andis üleeile ka üks Tallinna vangla ametnik.

Viru vanglas pea sada nakatunut

Viru vangla koroonakolle sai alguse nädal tagasi esmaspäeval, kui viirus avastati viiel vangil. "Tõenäoliselt said nad nakkuse õpetajalt, kelle õpperühmas nad eelmisel nädalal osalesid," teatas vangla.

