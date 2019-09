Tallinna vanalinnas läks kaduma 73-aastane Aili

Aili on umbes 170 cm pikk, keskmise kehaehitusega, tal on lühikesed blondid juuksed. Naine kannab prille, tal on seljas musta ja valget värvi triibuline särk, musta värvi õhuke jope, jalas sinised teksad ja pruunid heleda tallaga vabaajajalatsid.

Kõigil, kes näevad fotol kujutatud naist, palub politsei kohe ühendust võtta lühinumbril 112.