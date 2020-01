Tallinna uutes trammides levib tasuta internet

„Soovime muuta ühistranspordi sõitjatele mugavamaks ja uutes trammides leviv WiFi on üks loogiline samm sellel teel,“ ütles Tallinna linnatranspordi juhatuse esimees Deniss Boroditš, kelle sõnul on raske prognoosida interneti kasutajate hulka. „Näiteks Lennujaama-Tondi liinil, kus kasutatakse peamiselt CAF tramme, sõidab igal tööpäeval ligi 30 000 inimest, kelle hulgas on palju Tallinna külastavaid turiste, kellel on nüüd palju lihtsam vajalikku turismiinfot leida.“

Kokku kahekümnes uues CAF Urbos trammis alustati katsetustega WiFi seadmete paigaldamiseks möödunud aasta augustis ning viimastesse trammidesse paigaldati vajalikud seadmed jaanuaris. Tallinna Linnatranspordi trammide WiFi leviala allalaadimise kiirus on 100 Mbit/s, kuid iga kasutaja allalaadimise kiirus sõltub trammi asukohast ning internetti üheaegselt kasutavate sõitjate arvust.

„Nüüd kui oleme tehnilise lahenduse leidnud ja kõik uued trammid on WiFi levialaga varustatud, kutsume ühistranspordi kasutajaid ülesse internetti trammis testima, et välja selgitada võimalikud kitsaskohad,“ ütles Tallinna Linnatranspordi juhatuse esimees. Tema sõnul tuleks üleskutset võtta kui koormustesti, mille põhjal hinnata kuidas loodud süsteem koormusele vastu peab ning kas süsteemis on töökindluse tõstmiseks vaja teha veel täiendavaid seadistusi.

Tallinna tänavatel teenindab sõitjaid kokku 20 uut keskkonnasõbralikku CAF Urbos AXL tüüpi trammi,.Tallinna Linnatranspordi sõidukipargis on kokku 529 bussi, 70 trammi ja 50 trollibussi, millega teenindatakse pealinnas kokku 83 ühistranspordiliini ja aastas rohkem kui 140 miljonit sõitjat.