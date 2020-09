Tallinna uued koroonameetmed: koolid saavad termokaamerad, õpetajad kannavad visiire ning vanemad vajavad õppehoonesse sisenemiseks eriluba

Kõlvarti sõnul tuleb linnal seoses nakatumisnäitajate kasvuga Tallinnas reageerida juba praegu. "Linna eesmärgiks on teha kõik võimalik selle nimel, et koolides ja lasteaedades vahetu kontaktõpe ei katkeks," selgitas Kõlvart. "Siin on väga suur roll vanematel, kellel palume jälgida, et laps haigena kooli ega lasteaeda ei läheks. Ühtlasi peavad vanemad olema valmis selleks, et neid õppeasutustesse ilma eelneva kokkuleppeta sisse ei lubata."

Kõlvart tõi välja, et linn hakkab rakendama ennetusmeetmeid, et vältida hullemat stsenaariumi ehk kevadise olukorra kordumist. Ta kutsub üles kõiki vastutustundlikkusele ning julgustab kasutama isikukaitsevahendeid – kindaid ja maski.

Alustatakse hajutatud õppega

Ennetava meetmena paigaldatakse septembrikuu jooksul kõikides koolides termokaamerad ja rakendatakse õpilaste hajutamist. Hajutatud õppega alustatakse esialgu alates 8. klassist, kuid iga kool töötab välja sobiva hajutamise korralduse, et seda operatiivselt ja koheselt rakendada.

Kontaktide vähendamiseks rakendatakse koolides paindlikku õppekorralust, näiteks eraldi ustest sisenemine, hajutatud koolipäeva algust, vahetundide, sh söögivahetunni ning õuesõppe võimaluste kasutamist. Õppetöö toimub võimalusel koduklassi põhimõttel. Koolides peavad õpetajad kasutama visiire.

Vahetu kontakti vältimiseks toimub lasteaedades laste vastuvõtmine ja üle andmine õues. Lasteaiatöötajad, kes võtavad lapsi vastu ja suhtlevad vanematega, kasutavad isikukaitsevahendina visiiri. Lasteaiad töötavad rühmapõhiselt ehk välditakse rühmade vahelisi kontakte.

Sotsiaalteenuste osutamine jätkub igapäevaselt, kuid teenusele tulevatele klientidele tehakse tervisekontroll. Jätkub uute klientide vastuvõtt teenustele, kuid kliendid läbivad samuti tervisekontrolli. Võimalusel rakendatakse nõustamisteenuseid vahetu kontaktita ehk sidevahendite abil.

Sotsiaal- ja hoolekandeasutustes rakendatakse klientide hajutamise nõuet ja külastusi võimaldatakse õues, kasutades selleks viiruse leviku ennetusmeetmeid (külaliste arvu piiramine, isikukaitsevahendite kasutamine ja tervisedeklaratsioonide täitmine). Kodukülastusi tegevad sotsiaalhoolekandetöötajad ja teised kliendiga vältimatu lähikontaktiga teenuse osutajad kasutavad väljaspool ametiruume tööülesandeid tehes isikukaitsevahendeid.