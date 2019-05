Tallinna ülikooli tudengite uuring: rahutus ja unehäired viitavad depressioonis koolilapsele

Põhjuseid, miks laps end üksikuna tunneb, võib olla mitmeid. Ent tuleb rõhutada, et lapsed ei defineeri kurbust ning üksindust samaselt täiskasvanutega, mistõttu võib tekkida olukord, kus laps ise ei teadvusta, kui suur mure tal tegelikult on.

Tihti võib üksindus tekkida seoses olukorraga kodus või koolis. Lapsel võivad olla suured ja emotsionaalsed mured, mida tuleks kuulata ja on ülimalt oluline, et oleks isik, kes teda kuulab ning mõistab. Laps vajab turvalist keskkonda, kus avaldada arvamust, isiklikke tundeid ning keskkonda, kus lihtsal viisil ennast väljendada. Tohutult palju sõltub siin lastevanematest.

Tallinna Lastehaigla kliinilise lapsepsühholoogi Marileen Olenko tõdeb, et hiljutised uuringud on näidanud, et pea kolmandik Eesti noortest kogeb depressiooni episoodi.

„Põhjuseid on kindlasti mitmeid, kuid alustama peaks sellest, et laps on väga sõltuv oma vanematest. Seega terve lapsevanem ning hoidvad ja turvalised lähisuhted on lapse emotsionaalses arengus esikohal. Sageli on lapse meeleolu muutuste põhjuseks vanema vaimse tervise häire. Samuti on oluliseks mõjutajaks kõik see, mis toimub lapse peresuhetes. Lapse kasvades saab väline maailm üha olulisemaks. Lapse individuaalne psüühiline haavatavus ja välises keskkonnas olevad mõjutajad määravad lapse vaimse tervise ja endesetunde,” rääkis Olenko.

Märkamata jäänud depressioon võib lastel viia ka füüsiliste kahjustusteni: jäigastuvad arterid, verehüübe halveneb, diabeedi oht suurem kui tavainimesel ning mitmeid teisi tagajärgesid. Tihti on depressioonist põhjustatud haigustel kehale suurem mõju kui depressioonil endal.

Kuid palju on võimalik ka depressiooni ennetamiseks ära teha. Tervislik toitumine, piisav uni, kehaline aktiivsus, loominguline eneseväljendus, emotsionaalsus jne aitavad depressiooni tekkimise vältimisele kaasa.

Magamise ajal taaselustatakse kudesid, reguleeritakse isusid, taastatakse õppimisvõimet, parandatakse mälu ning sellele lisandub veel mitmeid suuri kasusid tervele kehale. Läbiviidud küsitluses vastas mõni laps, et nad ei maga öösiti piisavalt või hea kvaliteediga, sest „kodus on lärm“ või „und ei tule, sest peas on liiga palju mõtteid“. Lisaks on tänapäevaühiskonna üks suurimaid murekohti liigne internetikasutus, mis mõjutab ka paljude noorte unerežiimi. Öises toas hele telefonivalgus tekitab ajule reaktsiooni, et tegu on päevaga, mistõttu und ei tule, tekivad uinumisraskused ning sellest edasi üleväsimus.

Inimene peab toituma mitmekesiselt ning jooma piisavas koguses vett, et organism saaks kätte kõik eluks vajalikud ained. Tänapäeva üha kiireneva elutempo juures on ka laste toitumisharjumused kesisemad: tihti eelistatakse valmis-või kiirtoitu, kodus ei valmistata soojasid kõhtu täitvaid sööke ning üldiselt tervislik toit ei ole tihti fookuses.

Õnneks selgus siiski meie küsitlustest, et enamik õpilasi sööb 2-3 korda päevas ning lisaks ka vahepalasid. Leidus vaid mõni õpilane, kes väitis, et tema toidukordasid on päevas 1-2, mis on ilmselgelt kasvava organismi jaoks liiga vähe.

Küsitluses uurisime vastajatelt, kas neil on olemas keegi tugiisik, kes kuulab murede või probleemide korral. Selgus, et suurem osa lapsi jagab muresid ema, mõne muu lähedase või sõbraga. Enamik poistel on samuti olemas usaldusisik, kellega nad oma probleeme jagada saavad, ning nad jagavad tavaliselt muresid ema, isa või sõbraga.

Ei ole oluline, kui vana on laps, igal inimesel on vaja kedagi, kes kuulaks ning vajadusel aitaks. Põhjuseid, miks laps ei leia endale usaldusisikut võib olla mitmeid, näiteks kodused liikmed ei paku lapsele piisavalt isiklikku tähelepanu, klassijuhataja ei märka lapse probleeme või sõpruskond ei ole piisavalt toetav. Oluline on lastevanemate roll, et nad leiaksid oma lapsele aega, vestleksid nendega ja leiaksid võimalusi omavahelisteks teemaarendusteks, sest koosoldud aeg toetab tugevalt laste turvatunnet ning heaolu tekkimist.

Tihti ei tunta depressiooniga seonduvaid tunnusjooni ära, sest need peituvad teiste käitumistegurite taha. Õppetööle on koolis oluline keskenduda, et uusi teadmisi paremini omistada ning kinnistada. Küsitledes lapsi koolitundide kohta selgus, et enamik lastest suudab tunnis keskenduda õpetaja jutule ja tunnile ning nende jaoks pole probleem olla 45 minutit tunnis. Leidus mõni õpilane, kes väitis, et õppetööle on raske keskenduda, kui mõte läheb mujale, pinginaaber segab või klassis on lärm. Sageli viivad ümbritsevad inimesed mõtte kõrvale, mis võib paraku viia ka õpitulemuste langemiseni ning depressiooni algeteni. Õpetaja kohustus on jälgida, märgata ning vajadusel kutsuda korrale, et klassis säiliks korrektne töökeskkond.