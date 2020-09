Tallinna ülikooli tudeng nakatas Tartu ülikooli tudengit

Inimene, kes teda oletatavasti nakatas, on Tallinna ülikooli tudeng, täheldas Tartu Postimees.

Nädalavahetuse seisuga oli koroonaviirus tuvastatud kahel Tartu Ülikooli tudengil, kellest ühel 80 ja teisel ligi 50 lähikontaktset.

Terviseameti lõuna regiooni juht Tiia Luht ütles eile Delfile, et ligi 130 lähikontaktset, kellest suurem osa on just ülikoolist, on määratud kaheks nädalaks eneseisolatsiooni.

Luht selgitas, et kuna nakkusohtlikuks perioodiks peetakse proovi andmisele eelnevat 48 tundi, poleks olnud võimalik kaks täispikka koolipäeva pidanud tudengitelt välja tuua üksikuid lähikontaktseid. "Kui oled olnud ruumis nii paljude inimestega, siis on keeruline," selgitas Luht eile.

Luht ei näe vajadust, et Tartu ülikool peaks seetõttu minema täiendavale distantsõppele. "Nagu oleme kokku leppinud, ei pane me terveid koole korraga kinni. Üritame klassi, kursuse vi rühma kaupa lähikontaktsetega tegeleda," selgitas Luht. Tuvastatud lähikontaktsed saavad siiski õppetöös osaleda üksnes kaug- või distantsõppena.