Tallinna ülikool tühistas lõplikult Rainer Vakra diplomi, Vakra: kavatsen koostada uue töö esimesel võimalusel

Otsuse tegemisel lähtus rektor akadeemilise komisjoni varasemast ettepanekust Vakra lõputöös tuvastatud ulatusliku plagiaadi tõttu diplom tühistada.

"Kooliharidus on väärtus, mis jääb inimesele alles elu lõpuni. Ma lubasin algusest peale, et austan ülikooli mistahes otsust ja nii ongi. Tänan Tallinna ülikoooli võimaluse eest koostada ja kaitsta uus diplomitöö ning kavatsen seda teha esimesel võimalusel," kommenteeris Vakra Delfile.

Rainer Vakra on juba pöördunud ülikooli poole sooviga kirjutada uus lõputöö. Enda sõnul plaanib ta selle kirjutada keskkonnavaldkonnas.

"Keskkonnavallas on nii palju huvitavat toimumas, et teema leidmisega probleemi kindlasti ei teki. Aga jäätmemajandus ja eelkõige nende tekke vältimine on muidugi teemad, mis mulle korda lähevad," sõnas ta.

Vakra täpsustas, et uue diplomitöö kirjutamisega saab ta bakalaureusekraadi ning talle jääb magistrikraad alles.

Ülikooli esindaja sõnul hakkab kaks aastat jooksma tänasest kuupäevast.