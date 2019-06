Tallinna ülikool tagab värsketele doktoriantidele Eesti keskmise palga

Uue süsteemi käivitumine tuleneb 2018. aasta lõpul ülikooli senatis heaks kiidetud teadus- ja arendustegevuse strateegiast ning täiendavaid vahendeid selle meetme rakendamiseks on TLÜ planeerinud doktorantide suurema teadusprojektidesse kaasatuse ja teaduse baasfinantseerimise kasvu arvelt.

Stipendiumi maksmisega hakkab tegelema akadeemiline üksus, kellel on kohustus määrata doktorandistipendium kõigile doktorantidele, kes vastavad stipendiumi taotlemise tingimustele. Stipendiumi saavad taotleda ainult need doktorandid, kes astuvad Tallinna Ülikooli sisse alates 2019/2020. õppeaastast ning vastuvõtukomisjonidel lasub vastutus välja selgitada, kas kandidaat on motiveeritud täielikult pühenduma doktoriõpingutele ja teadustööle.

Tallinna Ülikooli 500 euro suuruse doktorandistipendiumi väljamaksmine toimub hiljemalt 25. kuupäeval sama kalendrikuu eest. Riiklik 660 euro suurune toetus makstakse samuti välja hiljemalt 25. kuupäeval. See annab doktorandile kindluse, et hiljemalt 25. kuupäevaks on talle laekunud kuu sissetulek.