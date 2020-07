Tallinna ülikool loobub riskipiirkonnast tulevatest välistudengitest

Ülikooli otsust kinnitas ka Tallinna ülikooli kommunikatsioonijuht Sulev Oll: "Eestisse oodatakse ainult kolmandate riikide kodanikke, kelle koduriik on 3. augusti seisuga lisatud välisministeeriumi nimekirja kolmandatest riikidest, kus nakatunute arv viimase 14 päeva jooksul on alla 16."

Komisjon otsustas, et kõrgkool pakub e-õpet nendele bakalaureuse- ja magistriastme tudengitele, kellel ei ole võimalik Eestisse reisida, järgmiste ingliskeelsete õppekavade näol: Õigusteadus BA, Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales BA, Poliitika ja valitsemine BA, Digitaalsed õpimängud MSc, Inimese ja arvuti interaktsioon MSc, Inimõigused digitaalses ühiskonnas MA, Rahvusvahelised suhted MA, Sotsiaalne ettevõtlus MA.

Erinevalt TalTech-ist pakkus Tallinna ülikool ülal nimetatud õppekavade õpilastele (välja arvatud Dokumentaalfilm MA), kes ei saa sel aastal piirangute tõttu Eestisse reisida, võimalust alustada oma õpinguid Tallinna ülikoolis järgmisel aastal.

Oll lisas: "Alates sügisest alustavad kontaktõppes järgnevad õppekavad: Audiovisuaalne meedia BA, Ristmeedia BA, Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales BA Kommunikatsioonijuhtimine MA, Dokumentaalfilm MA, Antropoloogia MA, Eesti uuringud MA ning Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria MA."

Farid Fakharzadeh oli üks tudengitest, kes sai 21. juulil Tallinna ülikoolilt kirja, kus seisis, et ülikool ei võta vastu rahvusvahelisi tudengeid, kelle elukohariik pole välisministeeriumi veebisaidil madala riskitasemega riikide nimekirjas. "See oli 180-kraadine pööre, mida keegi oodata ei osanud. Lisaks oli see vastuolus nii ülikooli algse avaldusega, kui ka valitsuse teadaandega, mis käsitles välisüliõpilaste reisipiirangutest vabastamist," ütles ta.

Üliõpilased üritavad teha kõik endast sõltuva, et ülikooli ümber veenda. Fakharzadeh sõnas: "Püüame saada kajastust meedias, allkirjastada petitsioone ja saada võimalikult palju tähelepanu, mille läbi neile survet avaldada. Las Tallinna ülikool ja Eesti kogukond kuulevad meie lugu."