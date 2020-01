Tallinna ülikool ja Eesti lugemisühing arutavad mitmekeelset haridust

Sündmuse peaesineja on Jyväskylä Ülikooli professor Heikki Lyytinen, kes rääkis konverentsi avapäeval digimängust ja tehnoloogiast, mis aitab lastel omandada esmased lugemisoskused mänguliselt ja huvitavalt. Samuti seda, kuidas saada lugemisega seotud probleemidest üle, sõltuvalt sellest, kas põhjus on bioloogiline või on murekohaks hoopis ebapiisav juhendamine või sotsiaalne tugi.

Konverents avati eile, 17. jaanuaril Tallinna lauluväljaku klaassaalis, ettekannete päevad on sel nädalavahetusel, 18. ja 19. jaanuaril ning need toimuvad Tallinna Ülikooli erinevates ruumides.

IV Läänemere Kirjaoskuskonverentsi (4th Baltic Sea Conference on Literacy. Searching for a Common Language) korraldab Eesti Lugemisühing koostöös Tallinna Ülikooli, Integratsiooni Sihtasutuse ja Euroopa Kirjaoskusühingute Föderatsiooniga. Ettekandeid on nii inglise, vene kui ka eesti keeles. Kõik huvilised on oodatud.

Konverents kuulub Euroopa kirjaoskusühingute ürituste sarja. Euroopa kirjaoskuskonverents toimub iga kahe aasta järel. Peale selle korraldatakse ka Põhjamaade ja Läänemeremaade konverentse.

Sündmust toetavad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond, NordPlus, KÜSK, Briti Nõukogu ja Tallinna Kodurahu programm.