Tallinna TV valmistub kolme saate hankimiseks

TTV juhatus tutvustas nõukogule plaani valmistada ette riigihanked igal tööpäeval eetris oleva uudistesaate, kord nädalas eetris oleva debatisaate ja kord nädalas eetris oleva kultuurielu ning aktuaalseid teemasid käsitleva telemagasini jaoks eetriaja ostmiseks. Juhatus sai ülesande valmistada riigihanked ette kuu aja jooksul ning lähtuda tärminist, et 2020. aasta algusest oleks võimalik Tallinna saateid tele-eetris näha.

„Lisaks linnasaadete tegemisele jääb TTV ülesandeks toota asjakohaseid ennetus- ja teavitusvideoid ning pakkuda audiovisuaalset materjali nii Pealinna ja Stolitsa portaalile kui ka linna sotsiaalmeediakanalitele,“ ütles TTV nõukogu esimees, abilinnapea Aivar Riisalu. “See töö on juba alanud ning esmane tagasiside on positiivne. Maailm ja infoväli meie ümber on muutunud visuaalseks ning vajaliku teabe linlasteni viimiseks peame ajaga kaasas käima ja just sellisel kujul seda neile pakkuma.“

TTV nõukogu kuulas ära juhatuse ülevaate televisiooniteenuse lõpetamisega seonduvate lepingute seisust. Osa lepinguid on juba lõpetatud ning mõned läbirääkimised lepingute lõpetamiseks on veel pooleli. Nõukogu rahuldas TTV juhatuse liikme Taavi Puki tagasiastumisavalduse ning TTV jätkab alates detsembrist ühe juhatuse liikmega. Ühtlasi pikendas nõukogu teise juhatuse liikme Revo Raudjärve lepingut kolmeks aastaks, Raudjärve palgatingimusi ei muudetud.