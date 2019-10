Tallinna TV uudisklipis võõrtöölisena näidatud tumedanahaline koreograaf on juhtunust šokeeritud

Sukesh ütles Delfile, et nägi videot täna ja see oli tema jaoks šokeeriv. "Ma tunnen ennast äärmiselt alandatuna, rassiliselt alavääristatuna, olen hirmul, kurb ja masenduses, et näen ennast poliitilise propaganda keskel. See on teistsuguse etnilise taustaga inimeste suhtes väga ebaõiglane," sõnas ta.

Kunstnikuna on Sukesh reisinud ümber maailma ja töötanud erineva kunstnike ning organisatsioonidega. Tallinna kutsus STL ta esinema ja BFM külalislektoriks magistriõppe tudengitele. Sukesh ütles, et on šokeeriv näha end tembeldatuna justkui illegaalseks immigrandiks, kes töötab kullerina ja ei räägi tõenäoliselt ka inglise keelt.

Sukesh märkis, et tal polnud aimugi, et keegi filmib teda telekanali jaoks ja kasutab materjali oma poliitilise tooniga loo jaoks. Ammugi ei küsinud temalt keegi seda, kes ta on, kust ta pärit on või mis on tema Tallinnas viibimise põhjus.

"Ma pean rääkima teistsuguse nahavärviga inimeste nimel. Me vajame õiglast võimalust rääkida, et inimesed teaks, kes me oleme ja millised on meie lood, enne kui nad meie üle kohut mõistma ja meid ründama asuvad," ütles Sukesh.

Ta lisas et ei saa antud juhtumit ignoreerida, kuna see leidis aset ametlikul platvormil ja võib mõjutada tema õiguslikku staatust Euroopas või teistes riikides, kui ta ületab piire. "Ja ma pean ületama piire oma töö tõttu," ütles Sukesh.