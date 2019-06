Tallinna TV juhatuse liige: töötajad tuli koondada kokkuhoiu tõttu

Nimelt lõpetas munitsipaaltelevisioon mulluse aasta 660 000-eurose miinusega, mis on Puki sõnul tulenenud eelkõige tehnilistest probleemidest ja programmilistest ümberkorraldustest.

"Meid kimbutasid küberrünnakud, millega pidime tegelema. Lisaks nõudsid raha uued saated, mis said küll palju tähelepanu," märkis ta. Näiteks võeti kavasse korvpallivõistluste otseedastused ja Maire Aunaste juhitud saade. "Pidimegi eelarve säästurežiimi tõttu meeskonda kärpima," lisas Pukk. Kui enne töötas Tallinna TV-s 40 inimest, siis nüüd on neid 32. Pukk kinnitas, et rohkem töötajaid kanalist ei koondata.

Kokkuhoiustrateegikas venitatakse ka suvepuhkust pikemaks. Näiteks asus kanal innukalt omatoodangu kordussaateid juba mai lõpus näitama ja teeb seda mööndustega novembrini, kui kõik saated on tõenäoliselt eetris tagasi. " Siiski edastatakse suvel kordussaadete kõrval ka uudistesaateid ja Viktor Vassiljevi tervisesaadet.

Delfi andmetel koondati eile ja täna Tallinna TV peatoimetaja Jüri Raudsepp, pressikeskuse juhataja Artur Raidmets, reklaamispetsialist Külli Viin, teleajakirjanik Vambola Paavo, teleajakirjanik Erik Boltowski, reporter-toimetaja Gitta Riener, diktor Katrin Toome, peaoperaator Arvi Pill.