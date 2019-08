Tallinna TV jätkab, aga kui kauaks?

Riisalu ütles, et võib üsna kindlalt kinnitada, et lähiaastatel jätkab TTV vabalevi kanalina, ainuke, mis võib muutuda, on kanali sisu. Seda seepärast, et konkreetse joonega linnapea Mihhail Kõlvarti soovil hakatakse linnameedias ümberkorraldusi tegema. "Aga on vara veel asjadest täpsemalt rääkida," ütles Riisalu. Linnapea nõuniku Priit Simsoni sõnul selgub, kas ja mis saama hakkab, septembri alguses.

Riisalu ei teadnud ka öelda, kas tulevikus tuleb nende ümberkorralduste käigus töötajaid koondada. "Samamoodi ei tea mina, kas ja millal minu tööleping võib lõppeda, ei saa olla sellist mõttemaailma, et minu töökoht jääb igaveseks ja elus mitte midagi ei muutu," ütles ta.

Linnameedia ümberkorralduste põhjus on Riisalu sõnul Kõlvarti prioriteet, et avaliku raha kasutamine oleks efektiivne, mõistlik ja läbipaistev. "See on üks paljudest valdkondadest, kus linnapea on öelnud - teeme paremini," sõnas ta.

Teine eesmärk on inimesi paremini teavitada: "Meie sõnum ei jõua inimestele kohale, sest ökoterroristide lärmamine käib sellest üle. Meid püütakse maalida kui musti jõude, aga tegelikult oleme kaasaegsete lahenduste poolt ja uuendusmeelsed," ütles Riisalu.

Delfi kirjutas augusti alguses, et teadaolevalt plaanitakse TTV 2020. aastast kinni panna ja enne veel ootab kanali töötajaid ees järjekordne koondamine. Juunis lasti kanalist päevapealt lahti kaheksa töötajat.