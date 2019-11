Tallinna tuleva aasta eelarve läbis esimese lugemise

"Kõige suurema osa linnaeelarvest, 263 miljonit eurot, moodustavad koos riigipoolsete toetuste ja eraldustega haridusvaldkonna tegevuskulud. Haridusvaldkonnas on 49 miljonit eurot kavandatud investeeringuteks. Näiteks valmivad järgmisel aastal kaks erivajadustega laste koolihoonet, alustatakse ühe gümnaasiumi rekonstrueerimisega ja teise renoveerimise ettevalmistamisega, samuti algab lõpuks Nõmme gümnaasiumi spordihoone rajamine, mida on nii kool kui õpilased kaua oodanud," ütles Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik.

Linnavolikogu aseesimees Mart Luik märkis, et sisuline arutelu Tallinna 2020. aasta eelarve üle alles tuleb. "Eks saab näha, kas linnavalitsus on valmis loobuma oma senisest lähenemisest, kus opositsiooni ettepanekuid eelarve tegemisel täies mahus eiratakse. Praegu volikogule esitatud eelarve projektis on puudu suuremast ambitsioonist. Linna tulude kasv on lobedalt erinevate valdkondade vahel laiali jagatud, aga uusi asju ei plaanita ette võtta. Näiteks koolimaju ja lasteaedu küll remonditakse, kuid ühegi uue põhikooli või lasteaia ehitust ei plaanita, kuigi mitmes linnaosas on selleks tungiv vajadus," sõnas Luik.

Linnakassa tulude ja omatulude arvelt kaetavatest tegevuskuludest on eelarves suurima osakaaluga haridusvaldkonna kulud 40,6 protsenti, järgnevad linnatranspordi kulud 13,1 protsenti ning sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonna kulud 10,3 protsenti, mis kokku moodustavad 64 protsenti kulude kogumahust.