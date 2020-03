Tallinna Tervishoiu Kõrgkool läheb esmaspäevast üle distantsõppele

14 päeva järel hinnatakse olukorda ning tehakse vastav otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta, teatas haridusasutus.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori Ülle Ernitsa sõnul on kõrgkool töö- ja õppetöö korralduse ümberkorraldamisega tegelenud juba rohkem kui nädala: "E-õpet oleme juurutanud aastaid, õppevahendid on elektrooniliselt kättesaadavad. Samuti on asutuse töö võimalik korraldada elektrooniliselt – töötajad on piisavate digipädevustega ja neid toetavad kõrgkooli IT-spetsialistid ja haridustehnoloogid."

Ernits lisab, et sama käib ka õppurite kohta: "Tööd eriolukorra ajal koordineerib kriisikomisjon. Palume õppijatel ja töötajatel olla paindlikud, sest olukord on kõikidele uus. Samuti julgustame olema kõrgkooliga kontaktis – koos leiame lahenduse õppe ja tööga seotud küsimustele."