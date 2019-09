Tallinna Televisioon maksis "Kohtuniku" tele-eetris näitamise eest 30 000 eurot

TTV juhatuse liige Taavi Pukk selgitas, et tegemist oli litsentsilepinguga ning tallinnlaste raha eest töötavale munitsipaalkanalile kuulub seega õigus näidata “Kohtunikku” tele-eetris pärast kinoseansside lõppemist.

“Kuna lepingupartner kinnitas, et nende jaoks on lepingu detailid käsitletavad ärisaladusena, siis hetkel ei ole mul voli seda summat kinnitada ega ümber lükata,” teatas Pukk väidetavalt 30 000-eurose lepingu kohta. Ta lisas, et litsents osteti 2018. aasta alguses. “Oma olemuselt on tegemist samasuguse litsentsilepinguga, nagu TTV-l on olnud BBC, Rai, Acme, ERR-i ja teiste tootjatega,” sõnas ta.

Filmide-sarjade ostmisel Tallinna Televisiooni kavasse lähtutakse nii teoses kaasategevatest näitlejatest, menukusest televaatajate seas, litsentsi pikkusest, näitamiskordade arvust ja sellest, kas teos täidab meediateenuste seaduse ning tegevusloa nõudeid. Lepingu sõlmimisest oli teadlik tollane nõukogu esimees Taavi Aas.

“Ka praegu on mitmeid huvitavaid ettepanekuid sarnasteks projektideks, kuid kuna tegutseme hetkel kokkuhoiukava raames, siis neid vastu võtta pole kahjuks võimalik,” ütles Pukk. Möödunud aastalõpetas Tallinna Televisioon 660 000-eurose kahjumiga. Pukk kinnitas, et 2018. aasta alguses polnud ohumärke tekkivast kahjumist näha, seega osteti kanalile ka Puustusmaa film.

TTV praegune nõukogu liige Aivar Riisalu ütles, et ei tea, kas TTV Puustusmaa filmi toetas või sellega kuidagi seotud oli.

Filmi “Kohtunik” käisid kinos vaatamas 15. septembri seisuga 5133 inimest, esilinastus toimus 4. septembril.