Tallinna Televisioon koondas päevapealt kaheksa töötajat, kõik saated lähevad suveks sundpuhkusele

Anonüümsust palunud allikas selgitas, et eile teatati kolmele töötajale ja täna vähemalt neljale, et nad peavad täna Tallinna TV ruumides enda asjad pakkima ja lahkuma. Väidetavalt peaks ka täna veel vestlused Tallinna TV töötajatega jätkuma, seega pole kindel, kas koondamine piirdub kaheksa töötajaga.

Teiste seas koondati ka kaheksa ja pool aastat diktorina töötanud Katrin Toome. Lisaks koondati üks reporter, operaatorite ülemus ning turunduse ja reklaami eest vastutav inimene. Delfi andmetel jättis kanal alles Nele Kullerkupu, Maksim Tuule ja Toomas Kase, kes peavad nüüd ka uudisteankru rolli lisaks toimetajatööle täitma.

Katrin Toome märkis, et kuigi töötajad teadsid, et Tallinna TV rahaline seis on halb, valitseb siiski täna teletoimetuses leinameeleolu. "Olin üks esimestest töötajatest, oktoobris oleks üheksa aastat täitunud," selgitas Toome. "Juhatusega oli mõnda aega tagasi koosolek ja nad ütlesid, et kui läheb hästi, peame sügiseni vastu. Kui ei lähe nii hästi, siis juulini," lisas ta. Et juba kaheksa töötajat on saanud kätte koondamisteate, eeldas Toome, et ju siis oli rahaline seis väga kehv.

"Meile selgitati, et uus IT-lahendus nõudis palju raha, lisaks ei saada Tallinna linnavalitsuselt enam nii palju toetust," ütles Toome. Kuigi tänane jääb Toome viimaseks päevaks, sest töötajatel paluti kohe lahkuda, plaanib ta kolleegidega täna õhtul töökoha peied maha pidada. "Katsin laua, kolleegid on mul ju head."