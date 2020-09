Tallinna tehnikaülikooli tudengil tuvastati koroonaviirus

"Nakatunu tunneb ennast hästi ning on kodusel ravil perearsti jälgimisel. Ülikool on teinud juhtumi teada saamisest alates tihedat koostööd terviseametiga," ütles tehnikaülikooli meediasuhete juht Krõõt Nõges Delfile.

Ta kinnitas, et kõik nakatunu lähikontaktid on välja selgitatud ning nad on samuti jäänud eneseisolatsiooni oma tervist jälgima.

Üliõpilasi, kes on viibinud nakatunuga ühes loengus on sellest eraldi teavitatud.

"Ruumid, kus nakatunu on viibinud, on nõuetekohaselt puhastatud ning kasutamiseks ohutud. Hetkeseisuga on olukord kontrolli all ning nakkusjuhtum ei kujuta ohtu ülikooli töötajatele ega õppijatele," kinnitas Nõges ja lisas, et olukorra muutumisel jagab ülikool operatiivselt uut infot.

Ülikool on olukorrast teavitanud oma üliõpilasi ning töötajaid ning palunud olla oma tervise suhtes tähelepanelik ja haigussümptomite ilmnemisel püsida kodus.

