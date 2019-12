Tallinna tehnikaülikooli euroraha kasutust asub auditeerima Euroopa komisjon

Tallinna tehnikaülikoolile saadetud kirjast nähtub, et auditeeritakse OpenGovIntelligence, TOOP ning TROPICO projektide rahastust. Just esimese projekti rahastuse segase dokumentatsiooni tõstatas TTÜ nooremteadlane Keegan McBride, väites, et raha makstakse inimestele, kes projektis üldse kaasa ei löö.

TOOP projekt, mis käsitles eraettevõtete bürokraatia vähendamise viise, maksis kokku kaheksa miljonit eurot, kuid projektis tegid kaasa osalejaid 21 riigist. TTÜle eraldati umbes viiendik rahastusest.

Teised kaks projekti said mõlemad Euroopast raha üle paarisaja tuhande euro.

TTÜ siseaudit uuris OpenGovIntelligence euroraha kasutust ning leidis, et suuri möödalaskmisi seal polnud. Ka haridusministeerium võttis tehnikaülikooli luubi alla, aga lubas tulemustest alles tuleval aastal rääkida.