Tallinna tehnikaülikool kriitikutele: rahvusvaheline lühinimi TalTech võeti enamuse heakskiiduga vastu

Uus kaubamärk on toonud ülikoolile juurde silmapaistvust rahvusvahelises suhtluses ning see on hästi toetanud ülikooli maine arengut ka Eestis. Värskelt valminud Eesti ülikoolide maineuuringu põhjal on hea meel väita, et Tehnikaülikooli mainekuvand on viimase aasta jooksul tugevalt tõusnud just Eesti 15-19-aastaste noorte silmis. Tuntavalt on tõusnud nii Tehnikaülikooli erinevaid tugevusi koondav maineindeks kui ka Tehnikaülikooli/TalTechi brändi meeldivus noorte silmis.

TalTechi tugeva maine noorte seas tagab uuringu järgi muuhulgas oluliselt üle keskmise hinnatud uuenduslikkus (uudsed lahendused teadus-, õppe-, arendus- ja loometöös)."

Tehnikaülikool tutvustas uut rahvusvahelist lühendit TalTech mullu septembris.