Tallinna-Tartu maantee on Siniküla kandis õnnetuse tõttu liiklusele suletud

www.DELFI.ee RUS

Foto on illustreeriv. Foto: Madis Veltman

Maanteeamet teatas kell 7.15, et Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa 153,6. kilomeetril on õnnetuse tõttu tekkinud liiklustakistus ja tee on mõlemas suunas suletud.